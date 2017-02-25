Номинанту на "Оскар" из Сирии отказали во въезде в США

Сирийскому оператору Халеду Хатибу, чей фильм о действующей в Сирии гуманитарной неправительственной организации "Белые каски" был номинирован на "Оскар", отказали во въезде в США, передает Би-би-си.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, ранее 21-летнему оператору была выдана американская виза, но ему не разрешили посадку на самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетавший из Стамбула в Лос-Анджелес.

По сведениям агентства, министерство внутренней безопасности США в последний момент отказало Хатибу во въезде, поскольку получило в отношении него некую "негативную информацию". Как отмечает Ассошиэйтед пресс, под этим термином могут крыться различные обстоятельства - от связей с террористами до обычного нарушения визового режима.

"Для поездки в Соединенные Штаты необходимы действующие проезные документы", - прокомментировала отказ во въезде представитель министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристинсен.

Инцидент произошел на фоне событий, связанных с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа о запрете въезда в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. В числе этих стран значились Сирия и Ирак. В начале февраля федеральный суд Сиэтла постановил приостановить действие президентского указа на неопределенный срок. Дональд Трамп тогда заявил, что вероятно вскоре подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран.

Лента "Белые каски" от Netflix была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

40-минутная лента рассказывает о трех волонтерах "Белых касок", которые отправляются из обучающего центра в Турции в Сирию, чтобы спасать людей, чьи дома подвергаются бомбежкам и обстрелам.

Члены "Белых касок" называют себя добровольческой спасательной группой. При этом они выступают против режима сирийского президента Башара Асада.

Ранее сообщалось, что под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм "Коммивояжер" номинирован на "Оскар". Иранская актриса Таране Алидусти, сыгравшая главную роль в фильме Фархади, заявила, что не будет присутствовать на церемонии вручения кинопремии в знак протеста против планов Дональда Трампа запретить выдачу американских виз жителям ряда стран.