40 дней со дня авиакатастрофы в Дача СУ. Чего ждать пострадавшим

Сегодня ровно 40 дней с того момента, как произошла авиакатастрофа унесшая жизни 39 человек.

Напомним трагедия произошла рано утром 16 января 2017 года. По одной из версий самолет не был зафиксирован спектральным лучом аэропорта.

В тот трагичный день десятки людей лишились крыши над головой. Правительство взяло на себя расходы по проживанию всех пострадавших. Всех временно разместили в гостинице "Семетей".

Сейчас по данным пресс-службы полпреда Чуйской области, те, кто в результате авиакрушения лишились домов, размещены в съемных квартирах.

"Пострадавшие семьи расселены по договору. Правительство оплатило три месяца их проживания. 12 семей за счет государства проживают на съемных квартирах, возвращаться в свои прежние дома они не будут, так как на их прежнем месте проживания все разрушено", - сообщила пресс-секретарь полпреда Чуйской области Жылдыз Шеримбекова.

Вопрос с переселением будет решен в течении трех месяцев, добавляют в пресс-службе полпреда. Что касается тех, чьи дома не пострадали, то их из опасной зоны переселять пока не планируется. Для восстановления поврежденных жилищ поэтапно выдаются строительные материалы.

"Гуманитарный груз мы уже 1 февраля передали представителям местных властей. И они уже сами начали его распределять. В отношении помощи для строительных нужд, то с 24 января начались первые фазы. Тогда было выделено 150 листов шифера, местные власти также выделили строительные материалы",- сообщила Элмира Шерипова, пресс-секретарь МЧС КР.

По последним данным, собранная сумма пожертвований граждан составляет уже 92 миллиона 945 тысяч сомов.

Авиакатастрофа произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.