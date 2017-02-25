Бывший председатель Военного суда вымогал $50 тыс. за положительную санкцию

Бывший председатель Военного суда Нурлан Ашымбеков вымогал $50 тыс. за изменение меры пресечения. Об этом сегодня, 25 февраля, "ВБ" сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как уточняется, уголовное дело в отношении экс-судьи возбуждено 26 сентября 2016 года по статьям "Вымогательство взятки" и "Получение взятки" Уголовного кодекса.

"Ранее в Генпрокуратуру обратились с заявлением граждане Ш.Б. и К.Б., где просили принять меры в отношении Ашымбекова, который вымогал у них деньги и получил от них $50 тыс. за изменение меры пресечения подсудимому и положительное решение при вынесении приговора в отношении последнего", - сообщили в надзором органе.

Первомайский районный суд избрал задержанному Ашымбекову меру пресечения в виде домашнего ареста.

Военная прокуратура обжаловала решение в Бишкекском гор суде.