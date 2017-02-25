Студенты Кыргызстана представили сборник "Дожди Венгрии и другие рассказы"

Вчера, 24 февраля, в КРСУ студенты различных специальностей представили сборник "Дожди Венгрии и другие рассказы". Книга составляли на базе творческого объединения "Эхо Атлантиды" около 6 месяцев, составителем является Константин Кондратенко.

Он рассказал, что "Эхо Атлантиды" было образовано осенью 2014 года. За время существования литературного объединения через руки руководителя прошло множество произведений, которые написали студенты младших курсов. Лучшие из них были включены в книгу. Всего в сборнике 7 рассказов.

"Творческое объединение "Эхо Атлантиды" – явление в молодой литературе Кыргызстана, безусловно, самобытное и интересное. Первокурсники и второкурсники Кыргызско-Российского Славянского университета, независимо от своих будущих специальностей, пробуют делать первые шаги в писательстве, учатся свободно переносить мысли на бумагу и пытаются создать новые художественные миры.

Идея сборника сама по себе актуальна, хотя бы потому, что до сих пор художественные поиски студентов Славянского университета не получали должного выхода. Для молодых авторов очень важно, чтобы их работы не пылились в столе, а печатались, обсуждались, критиковались и поощрялись. Эта книга – их первая серьезная публикация и твердая ступень творческой лестницы, по которой они однажды смогут подняться и, возможно, достичь чего-то большего" - делится профессор КРСУ Галина Шепелева.

Член союза писателей КР Артем Хегай отметил, что важность этого сборника заключается в том, что расширяет пространство русского языка в Кыргызстане. С помощью данной книги можно лучше разглядеть нынешнее поколение студентов и понять их нужды. Самое главное, что сборник дает молодым писателям - уверенность в своих силах.

"Мне кажется, именно желание сделать наш мир лучше оправдывает необходимость публикации подобных произведений. Ведь современное общество испытывает такие острые проблемы, как неумение и нежелание говорить, слушать, слышать и понимать. Чем больше наша молодёжь, и авторы сборника в том числе, будут учиться излагать свои мысли и чувства в словах, тем больше у общества будет шансов стать лучше, гуманнее. Подобные пробы пера – это проверка своих возможностей, это мотивация на будущее" - говорит доцент Валентина Озмитель.