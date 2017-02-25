Пожилые люди зажгли! Прошел фестиваль "Вдохновение золотого возраста"

Сегодня, 25 февраля, в библиотеке имени А. Осмонова в Бишкеке прошел фестиваль "Вдохновение золотого возраста". В мероприятии приняли участие творческие объединения из различных уголков республики. Пожилые люди продемонстрировали гостям свои умения и навыки: от традиционного рукоделия до современных танцев.

Фестиваль проходил в рамках проекта "Пожилые люди как носители историко-культурного наследия КР", который поддерживается Министерством труда и социального развития. Всего в мероприятии приняли участие 10 групп из Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской области. Они привезли с собой продукцию, которую сделали сами. Фестиваль открыла заместитель министра труда и социального развития КР Жылдыз Полотова.

"На сегодняшний день у нас около 448 тысяч пожилых граждан - это порядка 7,5 процентов от общего числа населения. Мероприятие проводится в рамках реализации социального проекта "Пожилые люди как носители историко-культурного наследия КР". Всего на реализацию проекта было выделено около полумиллиона сомов. Сейчас уделяется большое внимание, чтобы хоть как-то улучшить положение пожилых граждан: повышается размер пенсии, предоставляются ежемесячные пособия и другие социальные гарантии. К сожалению, этих мер не достаточно. Мы должны максимально уделять внимание этой области, чтобы обеспечить доступ к социальным и культурным услугам. Пожилые люди тоже могут получать удовольствие от подобных мероприятий и приносить пользу обществу. Мы также должны уделять внимание сохранению традиций и культур. Ведь в Кыргызстане проживают множество народов. И традиции, и обычаи их схожи. Наши традиции и обычаи несут гуманистические ценности. Только сохраняя их мы сможем двигаться по правильному пути", - рассказала заместитель министра.

После торжественной части начались песни и танцы. Выступали преимущественно группы из пожилых людей, но было и несколько номеров с молодежью. Гости, собравшиеся в фойе библиотеки услышали выступление национального фольклорного ансамбля, хора, который пел под аккомпанемент гармони и гитары. Собравшиеся также могли наблюдать знаменитый танец "Гангнам стайл", исполнение которого было настолько энергичным, что попадали музыкальные колонки.

Кроме того, на фестивале подвели итоги сразу двух конкурсов - рисунков и эссе на тему "Мое представление о пожилом человеке".

На мероприятии можно было приобрести различные войлочные, национальные и сувенирные изделия, которые привезли с собой пожилые люди. Также прошел мастер-класс по изготовлению этих самых изделий. Множество людей, особенно дети, выстраивались в очередь, чтобы научиться делать ту или иную поделку.

Ближе к середине мероприятия все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе. А в конце прошел Mannequin challenge.

Сами пожилые люди остались очень довольными фестивалем. Они получили ударную дозу позитива и покидали библиотеку с улыбкой, не забывая оставлять отзывы и послания молодежи на специальных стендах.