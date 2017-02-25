При подрыве смертников в сирийском Хомсе погибли более 20 человек

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В результате серии терактов в сирийском Хомсе погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на Associated Press и главу региональной администрации Талала Барзани.

По его словам, в городе прогремели три взрыва, устроенные террористами-смертниками.

Ранее в субботу сообщалось, что рядом с военными учреждениями в Сирии подорвались два смертника. Один подорвал себя возле здания отделения госбезопасности, второй - возле отделения службы военной разведки

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Накануне два взрыва за сутки произошло в сирийском Эль-Бабе. В обоих случаях взрывчатка находилась в автомобиле. Жертвами первого взрыва стали 53 человека, 70 были ранены. В результате второго теракта погибли восемь человек.

URL: http://www.vb.kg/355915
Теги:
взрыв, Сирия
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