Китай начнет выпускать собственную криптовалюту

Исследовательская группа, которую в 2014 году собрал Народный банк Китая, закончила пробный запуск национальной криптовалюты. Это на шаг приблизило регулятор к тому, чтобы стать первым в мире центробанком, выпускающим электронную валюту, на которую в перспективе можно купить все - от лапши до автомобиля.

Как пишет Российская газета со ссылкой на агентство Bloomberg, для тех, кто привык оплачивать покупки через смартфон, использование криптовалюты не сильно будет отличаться от уже существующих платежных систем типа Alipay или WeChat.

Однако для продавцов перемены очевидны: переход в электронный формат торговли позволит им получать электронную валюту от покупателя напрямую, минуя другие инстанции, что снизит издержки при проведении транзакций.

Пока продолжается разработка платформы, на которой заработает криптовалюта, Народный банк Китая изучает технологию блокчейн, а также пристально следит за развитием биткойнов, опасаясь образующегося "пузыря".

Так как исторически власти КНР самостоятельно занимались эмиссией денег, им бы не хотелось, чтобы такая возможность перешла к частным игрокам, которые центробанк не в состоянии контролировать, пишет Bloomberg.

"Не думаю, что банки и платежные компании исчезнут с появлением криптовалюты, но их роль на финансовом рынке полностью изменится", - считает партнер PwC China Уильям Ги, занимающийся практикой риск-менеджмента. Криптовалюты станут частью общей денежной массы, но при этом в отдельных случаях они заменят бумажные наличные.

Осенью прошлого года о намерении создать национальную электронную валюту также заявлял Риксбанк - центробанк Швеции. В сентябре-октябре 2018 года, после проведения исследований, Риксбанк обещал решить, будет ли вкладываться в эту идею. Среди технологий, которые можно было бы использовать для использования криптовалюты, рассматривался блокчейн.

Ведущие мировые банки (UBS, Deutsche bank, Citigroup, Goldman Sachs) тоже занимаются разработкой электронных валют. Пока наиболее популярен биткойн. Его главное отличие от национальной валюты в том, что биткойн эмитируют сами участники системы, а в случае с национальной валютой эмиссию будет проводить центральный банк.