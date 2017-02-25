Трамп пообещал достроить стену на границе с Мексикой досрочно

Обещание президента США построить стену на мексиканской границе досрочно вызвало обеспокоенность в Мехико, передает Евроньюс. Свое заявление Дональд Трамп сделал в пятницу на ежегодной конференции американских консерваторов, добавив, что выдворит из своей страны "плохих людей".

Ранее Трамп назвал назвал "военной операцией" борьбу с нелегальными мигрантами. Он уже упростил процедуру их депортации и расширил полномочия Министерства внутренней безопасности.

Для финансирования строительства стены президент США намерен ввести пошлины на импортируемые мексиканские товары , и в Мехико задумались об ответных мерах:

"Правительство Мексики, конечно же, должно отреагировать, но мы скорее всего не будем вводить пошлину на весь американский импорт, потому что от этого пострадают мексиканские потребители, мы осложним жизнь мексиканцев. Поэтому мы будем применять эту меру избирательно /действовать избирательно", – заяивл министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

В четверг он принимал своего американского коллегу Рекса Тиллерсона , который приехал в Мехико вместе с министром безопаснрости США Джоном Келли. Главной темой консультаций стали вопросы миграции, строительство стены – главноего предвыборного обещания Трампа – и новые указы президента США о депортации нелегальных мигрантов.