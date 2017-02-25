Американцу дали два года за угрозу убить Трампа. Раньше он угрожал Обаме

Житель города Локпорт (штат Нью-Йорк) Джаред Браун приговорен к двум годам тюремного заключения за угрозы Дональду Трампу, сообщает Медуза. После победы Трампа на выборах Браун позвонил в экстренную службу 911 и пообещал убить нового президента США.

В 2015 году Брауна приговорили к 15 месяцам лишения свободы за угрозы убить Барака Обаму. Как и в случае с Трампом, преступник звонил в службу 911. После освобождения из тюрьмы Брауну назначили трехлетний испытательный срок. Его условия он нарушил, когда стал угрожать новому президенту.