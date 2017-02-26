Антропологи: Будущее человечества - за людьми с двумя сердцами

В современном мире все больше людей с двумя сердцами, заявили ученые из США. Эти носители редкой мутации представляют собой будущее человечества. Благодаря двум сердцам они защищены от многих опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, пишет Росбалт.

По словам антропологов, наличие одного сердца - не очень оптимальная система с биологической точки зрения. Так что если учесть тот факт, что люди продолжают эволюционировать, то появление представителей человеческого рода с двумя сердцами - совершенно нормальное явление.

Речь идет о мутации, в результате которой у эмбрионов, переживающих период развития внутренних органов, формируется не одно четырехкамерное сердце, а два двухкамерных, передает Planet Today.

Первый подобный научно задокументированный случай был отмечен в начале двадцатого века. Два сердца находились в груди американца по фамилии Дурр.