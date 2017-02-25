В Бишкеке женщина пыталась спрыгнуть с 4 этажа

В Бишкеке пожилая женщина пыталась спрыгнуть с 4 этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, сегодня, 25 февраля, в 13.19 часов в Службу спасения МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что по улице Элебаева, 3 пожилая женщина предположительно хочет спрыгнуть с 4 этажа. Бригада спасателей прибыла на место в 13:22.

Как рассказал командир группы Бактияр Акматов, спасатели оценив обстановку, побежали на крышу.

"Женщина находилась у окна на 4-ом этаже. Предположительно, она хотела спрыгнуть, поэтому нужно было действовать быстро. Спасатели спрыгнули с крыши ближе к окну и затолкнули пожилую женщину обратно в квартиру. Уже в квартире мы начали с ней разговаривать и успокаивать. Далее ее передали сотрудникам РОВД и домкому", - сказал Акматов.