В Бишкеке женщина пыталась спрыгнуть с 4 этажа

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Аида Джумашева

В Бишкеке пожилая женщина пыталась спрыгнуть с 4 этажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как уточняется, сегодня, 25 февраля, в 13.19 часов в Службу спасения МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что по улице Элебаева, 3 пожилая женщина предположительно хочет  спрыгнуть с 4 этажа. Бригада спасателей прибыла на место в 13:22. 

Как рассказал командир группы Бактияр Акматов, спасатели оценив обстановку, побежали на крышу.

"Женщина находилась у окна на 4-ом этаже. Предположительно, она хотела спрыгнуть, поэтому нужно было действовать быстро. Спасатели  спрыгнули с крыши  ближе к окну и затолкнули пожилую женщину обратно в квартиру. Уже в квартире мы начали  с ней разговаривать и  успокаивать. Далее ее передали сотрудникам РОВД и домкому", - сказал Акматов.

URL: http://www.vb.kg/355922
Теги:
МЧС, попытка суицида
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