Политогог: Уголовное дело против Текебаева - не политическое дело

Самат Сеитов

о каком политическом деле может идти речь когда Л.Маевский практически подтвердил ранеенеоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР, бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот счет.

Омурбек Абдырахманов: я подам на Текебаева в суд

Бывший сопартиец рад, что подтвердились его сведения о том, что лидер «Ата-Мекен» получил 1 млн долларов за «продажу» «МегаКома». И готов дать показания ГКНБ

Сегодня случилось, на само деле, невероятное. Мало кто до последнего верил, что история с «МегаКом» перерастет в уголовное дело против Омурбека Текебаева.

Однако, официальное заявление Генпрокуратура сделала. В том числе и на основании показаний свидетелей и, по сути, участников той самой сделки - в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к ответственности О.Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний Российской Федерации Л.Маевский.

«В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него 1 млн долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО «Альфа Телеком», а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за «откат» в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте.

Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша КР, бывшего члена политической партии «Ата Мекен» Омурбека Абдырахманова, а также представителя компании «Пенвел» Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО «Альфа Телеком» и обогащению за этот счет», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Омурбек Абдырахманов любезно согласился прокомментировать TUZ.KG новый поворот в этой истории.

- Ну что скрывать, конечно я очень обрадовался, что так все складывается, что подтверждается то, что я говорил еще несколько лет назад. И я намерен подать против Текебаева иск о защите чести и достоинства с финансовой компенсацией. Ведь тогда он у меня забрал трехмесячную зарплату. Я хочу запросить иск в десять, стократном размере!

Что касается показаний, данных против Текебаева. Так все и было. Повторюсь, я еще тогда это говорил, а Текебаев назвал меня лжецом. А ведь я присутствовал при той встрече, когда россияне пришли в парламент и с порога начали очень громко – «Как это так! Вы обещали, ничего не сделали, когда будет сделка?». Он хитрый старый политик, сразу поднял палец вверх и сказал, что идет прослушка, чтобы они не называли сумму.

И тут же перевел стрелки на меня, мол, вот, Омурбек Абдырахманов, он у нас самый активный, сейчас поднимает вопрос о том, чтобы забрать в пользу государства 100% акций «МегаКома», и как заберет, мы вам отдадим.

Я тут же поправил, что будет открытый аукцион, и они смогут принять участие.

И потом они еще ходили за ними, чтобы вернуть деньги…. , - вспоминает Омурбек Абдырахманович.

Бывший сопартиец верит, что Текебаева посадят.

- И его, и Салянову – сколько на ней всего, и муж, и Батукаев, и издевательства над гаишниками. А Шыкмаматов – ну какой бессовестный, будучи членом тендерной комиссии «завел» туда жену! Собралась троица…. Всех надо посадить, и партию вообще закрыть, - решительно резюмировал Омурбек Абдырахманов.

Кстати, если понадобится, он будет давать показание следователям Госкомитета нацбезопасности. Об этом Абдырахманов заявил TUZ.KG.

Любопытно, с учетом показаний, которые даны против Текебаева, возникает такой вопрос – а не по такому ли сценарию Омурбек Чиркешович собирался провернуть «операцию» и с Кумтором? Ведь и по поводу этого месторождения он настаивал на национализации. Чтобы уже потом «передать» в руки более ответственных инвесторов…