Трамп отказался прийти на ежегодный ужин журналистов Белого дома

На фоне нарастающего конфликта со средствами массовой информации президент США Дональд Трамп решил нарушить почти столетнюю традицию - он отказался принять участие в традиционном ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, пишет DW.

Сообщив об этом в микроблоге Twitter, он не назвал причин своего решения. "Пожалуйста, передайте всем всего хорошего и желаю провести отличный вечер!" - написал Трамп.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 февраля 2017 г.

Ассоциация корреспондентов Белого дома сообщила в ответ на это, что мероприятие состоится и в отсутствие Трампа. По словам президента организации Джеффа Мэйсона, ужин, который в этом году состоится 29 апреля, "был и продолжает оставаться торжеством в честь Первой поправки к Конституции США" (которая, в частности, гарантирует свободу слова и прессы) и той важной роли, которые играют независимые новостные массмедиа в здоровом обществе.

Ежегодные ужины журналистов, освещающих работу Белого дома, проводятся с 1921 года. С 1924 года в них принимали участие действующие президенты США.