Трамп отказался прийти на ежегодный ужин журналистов Белого дома

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На фоне нарастающего конфликта со средствами массовой информации президент США Дональд Трамп решил нарушить почти столетнюю традицию - он отказался принять участие в традиционном ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, пишет DW.

Сообщив об этом в микроблоге Twitter, он не назвал причин своего решения. "Пожалуйста, передайте всем всего хорошего и желаю провести отличный вечер!" - написал Трамп.

Ассоциация корреспондентов Белого дома сообщила в ответ на это, что мероприятие состоится и в отсутствие Трампа. По словам президента организации Джеффа Мэйсона, ужин, который в этом году состоится 29 апреля, "был и продолжает оставаться торжеством в честь Первой поправки к Конституции США" (которая, в частности, гарантирует свободу слова и прессы) и той важной роли, которые играют независимые новостные массмедиа в здоровом обществе.

Ежегодные ужины журналистов, освещающих работу Белого дома, проводятся с 1921 года. С 1924 года в них принимали участие действующие президенты США.

URL: http://www.vb.kg/355934
Теги:
СМИ, США, Дональд Трамп
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