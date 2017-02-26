Послы РФ и Узбекистана извинились перед кыргызстанцами в честь праздника

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Родион Решетов

Сегодня в Бишкеке возле министерства культуры проходит праздник уходящей зимы. Традиционно праздник "Масленица" проводится в 20-х числах февраля.

Столичный муниципалитет в связи с этим организовал представление. В мероприятии приняли участие послы из Узбекистана и России.

Оба иностранных представителя поздравили кыргызстанцев с Масленицей и попросили прощения у всех, так как сегодня прощенное воскресенье.

Первым выступил посол РФ. Он рассказал о партнерстве Кыргызстана и России а также об укреплении отношений.

"Поздравляю с праздником широкой масленицы. В этот предвесений день уже чувствуется дыхание весны. В этот праздник желаю хорошего настроения и хорошо провести праздник", - сказал посол РФ в КР Андрей Крутько

Затем с поздравительной речью выступил дипломат от Узбекистана, он также подчеркнул значимость межгосударственных взаимоотношений. Посол также извинился перед кыргызстанцами и поздравил всех с Масленицей.

"Сегодня прощенное воскресенье, я тоже со своей стороны хотел бы попросить прощения. Если что-то не то, то простите. Хочу также поздравить всех с праздником Масленицы. Желаю вам счастья и здоровья. Ну если говорить о кыргызско-узбекских отношения то они раэвиваются и я хочу пожелать всему народу Кыргызстана процветания", - сказал Камил Рашидов, посол Узбекистана в КР.

Стоит отметить, что сейчас возле здания министерства культуры около площади Ала-Тоо проходят массовые народные гуляния с песнями и плясками, а также с проведением различных конкурсов.

URL: http://www.vb.kg/355937
Теги:
мэрия, посольство, праздник, Россия, Узбекистан, Бишкек
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