В Казахстане пропал вертолет

В Восточном Казахстане спасатели ведут поиски пропавшего вертолета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Вертолет С-341, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. 25 февраля в 18.30 пилот не вышел на связь.

Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 километров.

"На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники ОЧС Урджарского и Аягозского районов. Вместе с проводниками спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах (внедорожник "Нива Марш". - Прим. автора) в помощь прибыли спасатели из ВРАОСО. Сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находится еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника ДЧС ВКО", - говорится в сообщении.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб. На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа - 10 человек личного состава и 5 единиц техники. На борту пропавшего вертолета находятся три человека: 2 пассажира и пилот.