В Казахстане пропал вертолет

284  0
www

В Восточном Казахстане спасатели ведут поиски пропавшего вертолета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Вертолет С-341, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау Аягозского района для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. 25 февраля в 18.30 пилот не вышел на связь.

Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 километров.

"На поиски на высокопроходимой технике выехали сотрудники ОЧС Урджарского и Аягозского районов. Вместе с проводниками спасатели направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах (внедорожник "Нива Марш". - Прим. автора) в помощь прибыли спасатели из ВРАОСО. Сегодня утром из города Семей вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находится еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника ДЧС ВКО", - говорится в сообщении.

В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб. На поиски задействованы 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа - 10 человек личного состава и 5 единиц техники. На борту пропавшего вертолета находятся три человека: 2 пассажира и пилот.

URL: http://www.vb.kg/355943
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  