Иманалиев: Поддержать Текебаева придет Роза Отунбаева

На митинг в поддержку Омурбека Текебаева придет Роза Отунбаева. Об этом сегодня, 26 февраля, в рамках акции протеста заявил депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

По его словам, сторонники задержанного оппозиционера объявляют бессрочную акцию протеста.

"Завтра мы соберем внеочередное заседание фракции "Ата Мекен". В 15.00 на митинг придет экс-президент Роза Отунбаева. Кроме того, к вечеру в Бишкек прибудут сторонники Текебаева из всех областей. Организован штаб в поддержку Текебаева, который будет работать 24 часа. До тех пор пока его не отпустят, мы будем здесь стоять", - сказал Иманалиев.