Иманалиев: Поддержать Текебаева придет Роза Отунбаева

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Аида Джумашева

На митинг в поддержку Омурбека Текебаева придет Роза Отунбаева. Об этом сегодня, 26 февраля, в рамках акции протеста заявил депутат от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

По его словам, сторонники задержанного оппозиционера объявляют бессрочную акцию протеста.

"Завтра мы соберем внеочередное заседание фракции "Ата Мекен". В 15.00 на митинг придет экс-президент Роза Отунбаева. Кроме того, к вечеру в Бишкек прибудут сторонники Текебаева из всех областей. Организован штаб в поддержку Текебаева, который будет работать 24 часа. До тех пор пока его не отпустят, мы будем здесь стоять", - сказал Иманалиев.

URL: http://www.vb.kg/355944
Теги:
Каныбек Иманалиев, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, митинг
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Асселим Дауренова
26.02.2017, 16:17
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