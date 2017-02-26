Кылычев: Если Текебаев не коррупционер, то будет руководствоваться законом

Если Текебаев не коррупционер и не мародер, он будет законными средствами, через суд доказывать свою непричастность, а если пойдет на митинги, это показатель того, что ему есть что скрывать. Такое мнение высказал председатель Общественного движения "Апрель байрагы" Алга Кылычев, комментируя задержание лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

"Когда вопрос касается коррупции, я даже родственникам не помогаю. Если Текебаев действительно болеет за демократию, он должен законным путем доказать, что он не коррупционер или ответить по закону", - заключил Кылычев.

Напомним, уголовное дело в отношении лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева было возбуждено по материалам следствия, согласно которым Текебаев в 2010 году взял один миллион у российского бизнесмена с обещаниями продать ему компанию Мегаком, с условием, что ему будет отведено 10-15% акций компании. В связи с этим в 2010 году в Жогорку Кенеше разгорелись споры по поводу продажи Мегакома, в итоге его отстояли и он осталась в собственности государства.