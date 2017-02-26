Роза Отунбаева просит отпустить Текебаева под домашний арест

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Аида Джумашева

Сегодня, 26 февраля, на митинг в поддержку лидера фракции "Ата Мекен" пришла экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

В своей речи она попросила отпустить Текебаева под домашний арест

 "Мы знаем Текебаева как основателя парламентской формы правления в Кыргызстане. Есть презумция невиновности и Текебаев на 100% подпадает под нее", - сказала Отунбаева

Митингующие помимо Текебаева просят отпустить еще 9 политических заключенных

По словам активиста Адиля Турдукулова, в камерах подвала ГКНБ сидят еще 9 человек, которые также незаконно были арестованы

URL: http://www.vb.kg/355947
Теги:
митинг, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Асселим Дауренова
26.02.2017, 16:11
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Самат Камчыбеков
26.02.2017, 16:14
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его на 48 часов же задержали пока, а не на всю жизнь.

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Кана
26.02.2017, 16:44

Пусть сидит

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