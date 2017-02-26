Власти Японии предложили ввести общемировые стандарты для полётов дронов

Руководство Японии предложило стандартизировать полёты дронов в мире к 2020 году, Токио намерено обратиться с соответствующим предложением во Всемирную организацию по стандартизации, пишет RT.

Как отмечает ФБА "Экономика сегодня", японское правительство считает необходимым реализовать это предложение в целях безопасности, поскольку дрон может выйти из строя в воздухе или врезаться в другой беспилотник.

В настоящее время в больших городах Японии запрещены полёты дронов.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Испании рассматривает возможность использования государством беспилотных самолётов для патрулирования границ своих североафриканских анклавов - Сеуты и Мелильи.