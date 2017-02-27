В Арктике зафиксированы критические изменения флоры и фауны

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Глобальное потепление приводит к критическим изменениям во флоре и фауне арктического региона. Об этом, как пишет RT, сообщили эксперты Калифорнийского университета.

Как отмечает ФБА "Экономика сегодня", многолетние наблюдения учёных показывают, что с уменьшением ледового покрова весеннее пробуждение ряда растений происходит раньше своего времени, что может сказываться на питающихся ими животных.

Также сообщается, что подобный сбой в биологических часах может привести к непоправимым последствиям.

Ранее стало известно, что исследователи из Центра изучения океана GEOMAR зафиксировали снижение содержания кислорода в Мировом океане на 2% за последние 50 лет.

URL: http://www.vb.kg/355949
Теги:
наука, экология
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