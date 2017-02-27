Google закрывает мессенджер Spaces

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Компания Google объявила о намерении закрыть мессенджер Spaces с 3 марта 2917 года, сообщает издание Йод.

Какое-то время пользователи еще смогут просматривать сохраненные диалоги и файлы, однако 17 апреля Google полностью удалит весь контент, передает Life со ссылкой на сообщение компании. Google также сообщил, что ключевые наработки Spaces в будущем будут использованы в других проектах.

Мессенджер Spaces, представленный в мае 2016 года, отличался от других подобных продуктов интеграцией с поиском Google, браузером Chrome и видеохостингом YouTube. По мнению разработчиков, это должно было помочь пользователям сэкономить время на поиск нужных ссылок и видео. Мессенджер был запущен в мае 2016 года и проработал меньше года.

URL: http://www.vb.kg/355950
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