Адвокат: Обвинение Текебаеву могут предъявить и сегодня

Обвинение задержанному лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву могут предъявить и сегодня. Об этом сегодня, 26 февраля, "ВБ" сообщила адвокат парламентария Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, сегодня утром в 10 часов начался допрос задержанного.

"В настоящий момент допрос продолжается. Мера пресечения избирается в течение 48 часов, поэтому санкцию избрать могут и сегодня. Официально задержание Текебаева оформили в 5.00 утра. Вместе с ним находится адвокат Чынара Джакупбекова", - сказала Токтакунова.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.