Филипп Киркоров выступил в Бишкеке

24 февраля во Дворце Спорта имени Кожомкула состоялся самый яркий и ожидаемый концерт народного артиста и короля российской сцены Филиппа Киркорова. Уже сотое по счету шоу "Я" прошло в Бишкеке.

Постановка бельгийского режиссёра Франко Драгоне, который ставил номера для цирка Дю Солей, превратила сцену Дворца спорта в изумительную сказку. Чудесным образом на сцене разместились 6 тонн декораций, 35 танцоров, 4 светодиодных экрана.

Действие открыли танцоры и Киркоров начал свое выступление, пройдя по первым рядам. А после исполнения первой песни обратился к зрителям на кыргызском языке.

Исполнение каждой песни - как отдельный спектакль. Киркоров пел на авансцене, а за его спиной танцоры разыгрывали свою историю. Использовались свечи, зеркала, подвесные крылья и подъёмные механизмы, а во время исполнения на четырёх 3D экранах проецировался видеоряд. Костюмы, созданные Валентином Юдашкиным, стали изысканным украшением этого шоу.

Публика, целиком заполнившая зал, с воодушевлением подпевала знакомым песням. Зрители щедро одарили любимого артиста цветами и подарками.

Вздох восхищения вызывали танцоры, исполнявшие отдельные номера. Филипп Киркоров пел то сидя на троне, то стоя у зеркала, то взмывая вверх на подъемном устройстве.

Когда время концерта истекло, артист сделал публике подарок, спев несколько песен на бис. Начало песни "Снег" моментально подхватил весь зал, а некоторые песни зрители подпевали стоя.

Анастасия Кугот