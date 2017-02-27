Хоккеисты Кыргызстана стали вторыми в своем дивизионе на Азиатских играх

Сборная Кыргызстана по хоккею уступила финальный матч турнира во втором дивизионе в рамках зимних Азиатских игр в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в финале сборная встретилась с командой Туркменистана. В начале матча шла упорная борьба. Соперники пытались ни в чем не уступать друг другу. В итоге первый период закончился со счетом 2:2. Однако во втором и третьем периодах хоккеисты из Туркменистана все же додавили кыргызстанцев и вырвали победу 7:3.

Таким образом, победителем второго дивизиона стала сборная Туркменистана, вторыми стали дружина из Кыргызстана, завоевавшие малое серебро. Вместе с поражением отечественная сборная также потеряла путевку в первый дивизион.

Напомним, во втором дивизионе Зимних игр-2017 выступили восемь команд. Кыргызстан играл в группе "А" наряду со сборными Катара, Филиппин и Независимых олимпийских атлетов из Кувейта. В группе "В" выступили Малайзия, Макао, Туркменистан и Индонезия.

Выиграв три матча, сборная Кыргызстана вышла в финал и встретилась с Туркменистаном, который также занял первое место в своей группе.