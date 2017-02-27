Миллионы людей в Чили остались без питьевой воды

205  0
www

Оползни, произошедшие в результате мощных ливней, привели к загрязнению воды в реке, ведущей в резервуар близ столицы Чили Сантьяго, в результате чего власти распорядились отключить подачу питьевой воды четырем миллионам человек, передает Би-би-си.

Власти обещают восстановить водоснабжение после того, как уровень загрязнения в реке Майпо понизится.

Население города запасется бутилированной водой. Рестораны и бизнесы закрыты по приказу властей.

Школы также отложили начало новой четверти.

Спасательные службы сообщают, что в ряде горных районов из-за обильных осадков прервано автомобильное сообщение, и некоторые населенные пункты оказались отрезанными от мира.

По словам губернатора провинции Сантьяго Клаудио Ортеги, прекращение водоснабжения коснулось почти 1,5 млн домов.

"Мы еще не знаем, когда вновь начнутся поставки питьевой воды", - сказал Ортега.

В результате наводнений и оползней погибли как минимум четыре человека.

До этого центральные регионы Чили страдали от засухи и лесных пожаров.

URL: http://www.vb.kg/355959
Теги:
Чили
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  