В Кыргызстане разрешат ввоз праворульных авто, но не всем

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Родион Решетов

Правительство планирует разрешить ввоз праворульных авто на территорию Кыргызстана. Как отмечается в проекте постановления, ввозу будет подлежать транспорт для строительства дорог и благоустройства городов. Также в категорию для ввоза входят пожарные спецмашины, техника для аварийно-спасательных бригад и для Станций скорой медицинской помощи.

Напомним, в Кыргызстане был принят закон, согласно которому запрещался ввоз праворульного транспорта.

"Этот вопрос мог бы вообще не подниматься, потому что, когда закон принимали, это не учли. Теперь именно из-за этого столько дополнительной работы проделано. Уже целый законопроект подготовлен для обсуждения. Можно было в список транспортных средств, которые уже были в перечне, внести дополнительный транспорт - пожарный и скорой помощи", - сообщили в пресс-службе ГУПМ МВД КР.

Необходимость частичной отмены закона обусловлена сейчас и тем, что столичная мэрия проводит переговоры с посольством Японии. Планируется, что Страна восходящего солнца намерена передать муниципалитету две пожарные автомашины и две кареты скорой медицинской помощи с праворульным управлением.

В настоящий момент на сайте правительства в режиме обсуждения выставлен проект, позволяющий ввозить праворульные авто. Ожидается определить перечень транспортных средств, разрешенных к ввозу на территории Кыргызстана.

  1. Скорой медицинской помощи – для обеспечения доступности населения к услугам здравоохранения.
  2. Пожарные – для тушения пожаров.
  3. Автокраны, автобуровые, автобетономешалки – для строительства и улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования..
  4. Поливомоечные – для благоустройства и озеленение мест общественного пользования.
  5. Аварийно-спасательные – для проведения аварийно-спасательных работ.

URL: http://www.vb.kg/355961
Теги:
МВД, правительство, транспорт
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