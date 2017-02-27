"Онугуу-Прогресс" инициирует внеочередное заседание парламента

Фракция "Онугуу-Прогресс"официально вносит предложение на имя спикера парламента Чыныбая Турсунбекова о необходимости проведения внеочередного заседания Жогорку Кенеша по факту задержания лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева". Об этом заявили в секретариате фракции "Онугуу-Прогресс".

"Во избежание эскалации сложившейся политической ситуации, мы предлагаем депутатам открыто обсудить все факты и причины ареста Омурбека Текебаева. Я считаю, что политические противоречия необходимо решать в стенах парламента, иначе вне системы они могут принять радикальный характер, в чем мы крайне не заинтересованы", - заявил Бакыт Торобаев.