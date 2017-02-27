"Онугуу-Прогресс" инициирует внеочередное заседание парламента

305  1
ВБ

Фракция "Онугуу-Прогресс"официально вносит предложение на имя спикера парламента Чыныбая Турсунбекова о необходимости проведения внеочередного заседания Жогорку Кенеша по факту задержания лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева". Об этом заявили в секретариате фракции "Онугуу-Прогресс".

"Во избежание эскалации сложившейся политической ситуации, мы предлагаем депутатам открыто обсудить все факты и причины ареста Омурбека Текебаева. Я считаю, что политические противоречия необходимо решать в стенах парламента, иначе вне системы они могут принять радикальный характер, в чем мы крайне не заинтересованы", - заявил Бакыт Торобаев.

URL: http://www.vb.kg/355964
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Текебаев, парламент, Онугуу – Прогресс
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Moto Mototo
27.02.2017, 10:55
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 8
Комментариев: 34

Глупая массовка это, а не партия. Ничего не решают, а просто шум создают. В парламент их пустили просто чтобы Ата-мекеновцам не досталось больше мест.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  