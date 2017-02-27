Эксперт: Задержание Текебаева, политика-разрушителя - процесс закономерный

В последнее время Омурбек Текебаев показал себя не как политик-созидатель, а как разрушитель, поделился мнением с "ВБ" политолог Марат Казакпаев.

Несмотря на якобы народные волнения, связанные с арестом лидера партии "Ата Мекен", ситуация в стране останется стабильной, прогнозирует эксперт.

"Партия, скорее всего, уйдет с политической сцены, но свой срок в парламенте доработает. По вине лидера Омурбека Текебаева она потеряла электоральную поддержку, об этом говорят выборы в местные кенеши. Финиш уголовный назревал уже давно, но появился, когда Маевский конкретно, письменно, четко озвучил мошеннические действия со стороны Текебаева и Чотонова и все это вскрылось. Конечно, сторонники у "Ата Мекена" есть, как и у любой партии, и они будут выступать против задержания их лидера, но я считаю, что многие проплачены. Политическое будущее Текебаева, скорее всего, завершилось, он выходит с предвыборного ракурса. Жаль, что наши политики так заканчивают. По моему мнению, Текебаев последнее время играл роль политика-разрушителя. Конечно, жаль партию, там были хорошие ребята, которые ушли из-за раскола внутри фракции - и это вина исключительно Омурбека Текебаева", - подводит итог Марат Казакпаев.