Эксперт: Задержание Текебаева, политика-разрушителя - процесс закономерный

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Алексей Тимаев

В последнее время Омурбек Текебаев показал себя не как политик-созидатель, а как разрушитель, поделился мнением с "ВБ" политолог Марат Казакпаев.

Несмотря на якобы народные волнения, связанные с арестом лидера партии "Ата Мекен", ситуация в стране останется стабильной, прогнозирует эксперт.

"Партия, скорее всего, уйдет с политической сцены, но свой срок в парламенте доработает. По вине лидера Омурбека Текебаева она потеряла электоральную поддержку, об этом говорят выборы в местные кенеши. Финиш уголовный назревал уже давно, но появился, когда Маевский конкретно, письменно, четко озвучил мошеннические действия со стороны Текебаева и Чотонова и все это вскрылось. Конечно, сторонники у "Ата Мекена" есть, как и у любой партии, и они будут выступать против задержания их лидера, но я считаю, что многие проплачены. Политическое будущее Текебаева, скорее всего, завершилось, он выходит с предвыборного ракурса. Жаль, что наши политики так заканчивают. По моему мнению, Текебаев последнее время играл роль политика-разрушителя. Конечно, жаль партию, там были хорошие ребята, которые ушли из-за раскола внутри фракции - и это вина исключительно Омурбека Текебаева", - подводит итог Марат Казакпаев.

URL: http://www.vb.kg/355965
Теги:
Ата Мекен, задержание, парламент, Омурбек Текебаев
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Комментарии
tt tt
27.02.2017, 10:46
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а дальше что??? ладно с текебаевым он-заслужил.....а дальше??? не понравится ли это чекистам??? и начнут уже сами лепить дела???....если это не лепилово))

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MaX asdf
27.02.2017, 11:08
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Можно подумать у нас народ будет переживать из-за того, что какая-то партия вылетит из парламента. Это вам не Америка где люди с детства убежденные приверженцы демократов или республиканцев. У нас народу вообще плевать на партии  и на депутатов, если они не родственники или односельчане. Политической культуры нет. Сегодня одних по телику  наслушаются и будут их поддерживать, а завтра другой заплатит или лапши получше навешает и люди пойдут за него голосовать. Политической культуры и быть не может когда у народа пустой желудок. Когда дети кушать просят и нужно придумать как бы растянуть зарплату на месяц, чтобы на еду и одежду хватило, да еще зимой не замерзнуть, тут уж не до анализа политических программ, не до рассуждений.

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