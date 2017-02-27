С началом весны жители некоторых районов столицы останутся без газа

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ВБ

В связи с аварийно-восстановительными работами будет отключена подача природного газа в некоторых районах Бишкека. Об этом сообщает ОсОО "Газпром Кыргызстан".

По данным компании, с 28 февраля по 2 марта без голубого топлива останутся абоненты, проживающие по пр. Мира, по Южной магистрали, ул. Сагындыкова.

С 28 февраля по 3 марта жителям села Орто-Сай, жилых городков Ала-Арча-1, 2, 3, Браво и Орто-Сай-2 также придется использовать альтернативные источники топлива.

ОсОО "Газпром Кыргызстан" приносит извинения абонентам за созданные неудобства и рассчитывает на понимание в сложившейся ситуации.

URL: http://www.vb.kg/355969
Теги:
отключение газа, Газпром Кыргызстан, Бишкек
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