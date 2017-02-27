Бакыт Торобаев: При задержании Текебаева применены жесткие меры

"Я считаю, что в отношении политика такого уровня, как Омурбек Текебаев, со стороны спецслужб были применены необоснованно жёсткие меры при задержании", - прокомментировал задержание Текебаева лидер фракции "Онгугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Как сообщили в секретариате фракции, по мнению Торобаева, лидер "Ата Мекена" не собирался скрываться или как-то препятствовать следственным органам.

"Хочу напомнить, что Текебаев - не просто депутат ЖК. Он лидер оппозиционной парламентской фракции. Я обеспокоен нагнетанием политического противостояния между силовыми органами и депутатами фракции "Ата Мекен", - сказал Торобаев.