Бакыт Торобаев: При задержании Текебаева применены жесткие меры

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Гулиза Авазова

"Я считаю, что в отношении политика такого уровня, как Омурбек Текебаев, со стороны спецслужб были применены необоснованно жёсткие меры при задержании", - прокомментировал задержание Текебаева лидер фракции "Онгугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев.

Как сообщили в секретариате фракции, по мнению Торобаева, лидер "Ата Мекена" не собирался скрываться или как-то препятствовать следственным органам.

"Хочу напомнить, что Текебаев - не просто депутат ЖК. Он лидер оппозиционной парламентской фракции. Я обеспокоен нагнетанием политического противостояния между силовыми органами и депутатами фракции "Ата Мекен", - сказал Торобаев.

URL: http://www.vb.kg/355970
Теги:
ГКНБ, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Доктор Сальватор
27.02.2017, 11:16
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Нелепый комментарий Торобаева. Обозначился и все.

Текебаев может существенно влиять на ход следствия. Это показало вчерашнее сборище. Так что молчание иногда, золото.

Не может нормальный кандидат в президенты поддерживать жуликов и мародеров. Значит сам такой!

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Дамиль Байтиков
27.02.2017, 12:05
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