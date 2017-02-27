Эксперт: Международный аудит ВНК ГЭС - попытка виновников замести следы

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан сможет выявить виновников в растрате $37 млн в проекте строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС только после возмещения средств российской стороне. Привлечение международного аудитора является лишь отвлекающим маневром. Таким предложением сегодня, 27 февраля, на пресс-конференции поделился независимый эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, последние 4-5 лет страна испытывает дефицит электроэнергии, и для выработки всего объема необходимы новые ГЭС. Одним из крупных проектов являлся Верхне-Нарынский каскад, но его строительство велось на кабальных для Кыргызстана условиях.

Он напомнил, что по условиям соглашения состав правления состоял из двух представителей Кыргызстана и трех представителей России, председателем правления был также представитель РФ. Приоритеты находились у российской стороны, при расторжении договора кыргызская сторона обязалась компенсировать затраты. На весь период окупаемости российская сторона владела 75% акции компании.

Долг платежом красен

Он отметил, что при этом и кыргызская сторона также не выполняла свои обязательства своевременно. В этом он обвинил Министерство энергетики и промышленности, в частности замминистра Айбека Калиева. Он, по утверждениям Умбеталиева, вмешивался в хозяйственные вопросы, задерживал документы и всячески препятствовал решению вопросов.

Он добавил, что сейчас кыргызская сторона ограничена в правах по проверке распределения средств, а привлечение международного аудитора лишь затянет расследование.

"Здесь однозначно Счетная палата и Генеральная прокуратура не имеют права вмешиваться, потому что организация закрытая, и средства были российские. Счетная палата может проверять только бюджетные средства. Айбек Калиев предлагает потратить 2 миллиона долларов на международный аудит, но это не нужно. Это нецелевое использование бюджетных средств и оно ляжет только на нас", - уверен эксперт.

Он предлагает правительству взять на себя долговые обязательства, после чего оно сможет провести полномасштабное расследование.

"Возможно, завтра на встрече президента Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин поднимут вопрос о Камбар-Атинской ГЭС и Верхне-Нарынском каскаде ГЭС. Инициатором денонсации была кыргызская сторона и российская сторона будет требовать возвращения. Правительству необходимо взять на себя долговые обязательства. Тогда средства станут бюджетными и Счетная палата сможет проверить целевое использование бюджетных средств", - считает эксперт.

Напомним, соглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС между Кыргызстаном и Россией было подписано в сентябре 2012 года. Согласно условиям, российская сторона должна была профинансировать проект полностью, вклад кыргызской стороны включал в себя подготовку зоны затопления, подключение к энергосетям, налоговые и таможенные льготы. Непосредственным оператором проекта строительства каскада является ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Доли в уставном капитале общества разделены в паритетном порядке между ПАО "РусГидро" и ОАО "Электрические станции", но до завершения окупаемости кыргызская сторона передавала половину своих акций – 25%. Таким образом, на период окупаемости Россия владела бы 75% ЗАО.

Строительные работы начались в 2012 году, однако в 2015-м стало ясно, что из-за финансового кризиса Россия не сможет выполнить условия соглашения. И в январе 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение. Вопрос об освоении $37 млн и их возвращении российской стороне остается открытым. Эксперты отмечают, что необходимо привлечь международного аудитора для изучения распределения средств.

Сейчас объект законсервирован. Кыргызстан продолжает поиски других инвесторов для завершения строительства ГЭС.

URL: http://www.vb.kg/355974
Теги:
Верхне-Нарынский каскад
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