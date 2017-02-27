Лидеры фракций ЖК не пришли к единому мнению о созыве внеочередной сессии

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Гулиза Авазова

Лидеры фракций Жогорку Кенеша так и не пришли к единому мнению о созыве внеочередной сессии. Об этом журналистам сообщил депутат от фракции Алмамбет Шыкмаматов после проведенного совещания у спикера парламента.

Отметим, экстренное пленарное заседание инициировали лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и Алмамбет Шыкмаматов, фракция "Ата Мекен".

"Мы посовещались, но к единому мнению не пришли. За созыв внеочередной сессии проголосовали я и Бакыт Торобаев. Есть регламент. Именно основываясь на регламенте лидеры других фракций взяли паузу. Они должны посовещаться со своими фракциями и через час дадут свой ответ," - заявил Шыкмаматов.

Он также сообщил, что на встрече присутствовал и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев, который дал лишь общую информацию о задержании и допросе Омурбека Текебаева.

По словам Шыкмаматова, Сегизбаев не дал более детального комментария лидерам фракций, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.

URL: http://www.vb.kg/355982
Теги:
Абдил Сегизбаев, Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев
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