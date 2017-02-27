Марс Сариев: Это Рубикон, который мы должны перейти и войти в правовое поле

Политолог Марс Сариев дал "ВБ" эксклюзивное интервью о текущей ситуации и событиях в стране - арест Текебаева и возможные последствия:

- Как вы считаете, для Кыргызстана наступил момент истины? Мы начнем бороться с коррупционерами либо превратимся в банановую страну, где тот, кто соберет несколько тысяч сторонников, будет президентом?

- Момент истины наступил. Мы жили 25 лет по понятиям, а не по закону. Это Рубикон, который мы должны перейти и войти в правовое поле. Если этого не удастся, то это будет иметь печальные последствия для страны и государства.

- Элиты спорят между собой или эта ситуация угрожает государственной безопасности?

- Скорее, это разговор по понятиям. Когда при Саляновой совершались политически мотивированные аресты, подобных вещей не наблюдалось. Ничего подобного не происходило. Сложность в том, что у нас национальная элита уничтожена на корню. Сейчас каждый бригадир имеет боевиков на местах. Если государство не обеспечит порядок, то есть риск вернуться во времена басмачества.

- Текебаев это все-таки политик или проект Запада? Когда речь идет об очевидных преступлениях, с какой стати говорить о демократии?

- Рубикон пройден, острая грань для Кыргызстана. Нужно иметь в виду, что НПО в какое-то время жестко критиковали Текебаева. Теперь они дружно объединились вокруг него. Все это дает достаточно четкое представление о том, откуда дует ветер.

- И что делать? Опять мародерства или власть должна применить силу?

- Это очень сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. 25 лет беззакония, когда страна жила по понятиям, оставили негативный отпечаток. Навести порядок может оказаться не так просто. Еще раз повторю, что у каждого "бригадира" есть свое войско в регионах. Кто знает, как они себя поведут? Они ведь не размышляют о государстве и его целостности. О применении силы сложно говорить, так как это может иметь определенные последствия.

- Это сценарий Сирии или Украины?

- Наивно полагать, что внешние игроки пропустят такую возможность. То, что подключилась Отунбаева, это очевидный признак. Есть силы, заинтересованные в раскачивании обстановки в Кыргызстане. В Сирии обстановка несколько иная, украинский вариант ближе. Попытаются раскачать, в этом сомнений практически нет. У государства должно быть достаточно сил, чтобы справиться с этим.