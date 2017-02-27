Состояние экс-мисс Кыргызстана остается тяжелым

Состояние 21-летней "Мисс Кыргызстана - 2013" Жибек Нукеевой остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова, которая занималась благотворительной акцией по сбору средств для лечения девушки.

По словам Молдокматовой, сейчас девушка находится на Иссык-Куле.

"В данное время Жибек на Иссык-Куле. По словам сестер Марии и Медины, свежий воздух более благоприятно воздействует на ее состояние. Жибек возили в клиники Италии, Израиля. Состояние стабильно сложное. Были сданы на сегодняшний день генетически-молекулярные тесты в лаборатории США и Израиля. Эти тесты - самое новейшее достижение в медицине и онкологии непосредственно. Тесты должны дать ответ, какое лекарство именно подходит Жибек, чтобы уменьшить опухоль", - написала Молдокматова.

Напомним, в конце декабря стало известно, что у Жибек Нукеевой врачи обнаружили хондросаркому тазобедренной кости третьей степени. Во время беременности болезнь сильно прогрессировала и девушка нуждалась в срочном дорогостоящем лечении. Близкие девушки проводили благотворительный концерт и сбор средств через социальные сети. Основную помощь оказал бизнесмен, компания которого перечислила 5 млн сомов.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".