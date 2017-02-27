Состояние экс-мисс Кыргызстана остается тяжелым

929  0
Айдана Абдуваитова

Состояние 21-летней "Мисс Кыргызстана - 2013" Жибек Нукеевой остается стабильно тяжелым. Об этом сообщила общественный деятель Ассоль Молдокматова, которая занималась благотворительной акцией по сбору средств для лечения девушки.

По словам Молдокматовой, сейчас девушка находится на Иссык-Куле.

"В данное время Жибек на Иссык-Куле. По словам сестер Марии и Медины, свежий воздух более благоприятно воздействует на ее состояние. Жибек возили в клиники Италии, Израиля. Состояние стабильно сложное. Были сданы на сегодняшний день генетически-молекулярные тесты в лаборатории США и Израиля. Эти тесты - самое новейшее достижение в медицине и онкологии непосредственно. Тесты должны дать ответ, какое лекарство именно подходит Жибек, чтобы уменьшить опухоль", - написала Молдокматова.

Напомним, в конце декабря стало известно, что у Жибек Нукеевой врачи обнаружили хондросаркому тазобедренной кости третьей степени. Во время беременности болезнь сильно прогрессировала и девушка нуждалась в срочном дорогостоящем лечении. Близкие девушки проводили благотворительный концерт и сбор средств через социальные сети. Основную помощь оказал бизнесмен, компания которого перечислила 5 млн сомов.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".

URL: http://www.vb.kg/355988
Теги:
благотворительность, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  