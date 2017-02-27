Тюльпаны, розы и более миллиона однолетних цветов будут радовать горожан

С наступлением солнечной и теплой погоды сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали работы по подготовке однолетних цветов к посадке на клумбах Бишкека. Об этом сообщают в мэрии столицы.

В четырех теплицах для весенней посадки были посеяны более 1 млн 500 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии. Всего же по городу будут высажены 20 видов цветов.

Город обретет весеннюю красоту цветущими тюльпанами, еще осенью прошлого года в грунт было высажено около 130 тысяч луковиц тюльпанов. Также планируется весеннее обновление кустов розы на общей площади 3,5 га.

Работники "Зеленстроя" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб.

Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Всего же на обслуживании предприятия МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.