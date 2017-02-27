Тюльпаны, розы и более миллиона однолетних цветов будут радовать горожан

132  0
ВБ

С наступлением солнечной и теплой погоды сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали работы по подготовке однолетних цветов к посадке на клумбах Бишкека. Об этом сообщают в мэрии столицы.

В четырех теплицах для весенней посадки были посеяны более 1 млн 500 тысяч однолетних цветов. По столице будут цветочные ковры из бегоний, колеуса, петунии, а также львиного зева и сальвии. Всего же по городу будут высажены 20 видов цветов.

Город обретет весеннюю красоту цветущими тюльпанами, еще осенью прошлого года в грунт было высажено около 130 тысяч луковиц тюльпанов. Также планируется весеннее обновление кустов розы на общей площади 3,5 га.

Работники "Зеленстроя" совместно с архитекторами уже подготовили эскизы цветочных клумб.

Сейчас ведется ручная очистка открытой коллекторно-дренажной сети в городских переулках. Всего же на обслуживании предприятия МП "Зеленстрой" находится 86,6 км сети. Данные меры предпринимаются во избежание подтопления тротуаров и дорог с наступлением весны, когда начнётся полив зеленых насаждений.

URL: http://www.vb.kg/355989
Теги:
Зеленстрой, озеленение, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  