Президент: В стране больше нет неприкасаемых

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Сегодня, 27 февраля, по просьбе общественных объединений "Мекен шейиттери", "Айкол-Ала-Тоо", "Эр теги" и "Апрель байрагы" президент Алмазбек Атамбаев встретился с их представителями для обсуждения текущей ситуации в стране и вопросов, связанных с проведением мероприятий 7-й годовщины Апрельской народной революции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Родственники погибших 7 апреля 2010 года и граждане получившие ранения, а также активисты, защищавшие во время апрельских событий жителей Бишкека от погромов и мародерства выразили свое возмущение попытками отдельных политиков уйти от ответственности за совершенные преступления. Особо заявляли, что им обидно видеть, как замешанные в коррупции и мародерстве люди не только бросают тень на светлый образ героев Апрельской революции, но продолжают прикрываться их именами, когда пришло время отвечать за свое воровство и взяточничество.

"Они не имеют морального права использовать имена погибших героев. Не достойны этого", - заявила сопредседатель ОО "Эр Теги" Айчурок Камаева. Ее отец Усенбек Камаев погиб 7 апреля на площади "Ала-Тоо".

Президент Алмазбек Атамбаев отметил, что во многом разделяет чувства представителей общественных объединений, но призвал их к законности.

"Я уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся и призовут к ответственности всех, кто нарушил закон. И никакие силовые методы давления на власть здесь им не помогут. В стране больше нет неприкасаемых. Это касается руководителей всех ветвей власти - как действующих, так и бывших. А те, кто благодаря героизму погибших за будущее страны простых кыргызстанцев пришел к власти после 7 апреля – ответственны перед народом вдвойне!" - подчеркнул глава государства.

URL: http://www.vb.kg/355991
Теги:
апрельские события, Мекен шейиттери
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