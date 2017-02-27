Распространитель детского порно из России скрывался под гражданством КР

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Жителя Нижегородской области депортировали из Таиланда для исполнения приговора суда. Об этом сообщает издание Fedpress.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчина был объявлен в розыск после того, как в 2009 году был осужден за распространение порнографии. За это время он сменил фамилию и приобрел гражданство Кыргызстана. Его личность удалось идентифицировать только по отпечаткам пальцев.

Генпрокуратура России приняла решение направить запрос властям Таиланда для содействия в депортации преступника.

В начале февраля сотрудники Интерпола доставили его в Москву, откуда он был конвоирован в нижегородское СИЗО-1.

URL: http://www.vb.kg/355992
Теги:
Россия, гражданство
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