Распространитель детского порно из России скрывался под гражданством КР

Жителя Нижегородской области депортировали из Таиланда для исполнения приговора суда. Об этом сообщает издание Fedpress.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчина был объявлен в розыск после того, как в 2009 году был осужден за распространение порнографии. За это время он сменил фамилию и приобрел гражданство Кыргызстана. Его личность удалось идентифицировать только по отпечаткам пальцев.

Генпрокуратура России приняла решение направить запрос властям Таиланда для содействия в депортации преступника.

В начале февраля сотрудники Интерпола доставили его в Москву, откуда он был конвоирован в нижегородское СИЗО-1.