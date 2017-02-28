Горожанам отдельных улиц и районов необходимо запастись питьевой водой

Столичная мэрия просит горожан запастись питьевой водой. Об этом сообщают в муниципалитете.

Так, сегодня, 28 февраля, с 9.00 до 17.00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги. В том числе: жилые массивы Алтын-Ордо и Кара-Жыгач, Кыргызско-Турецкий университет Ата-Тюрк, ОАО "Реемстма", лицей №18, кондоминиум "Сулуутор", ОсОО "Алтын-Ажыдаар", ОсОО "САБ №1" на ул. Виноградная, 1, БУПП-3, компанию "СЭМ", ОсОО "Ыссык Нан", АО "Ак-Жолтой", АО "Аман-Жол", ПТУ №93, АО "Кыргызэнергоремонт", ТЦ "Аю Гранд Комфорт", институт Физиологии, Автосборочный завод, Республиканское ГАИ, ОАО "Антибиотики", АО "Торты от Зины", Городской каток на ул. Виноградная, 1 "а", молочный цех на ул. Исакеева-ул.Ауэзова, ОсОО "Мабелла", ЦОН №2 ГРС.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.