"Тумар" готовит презентационный ролик для шоу America's Got Talent

Танцевальная группа "Тумар" готовит презентационный ролик для конкурса талантов в Нью-Йорке America's Got Talent. Об этом "ВБ" рассказал руководитель группы Эрмек Кадыров.

Напомним, 27 января группа выступила на кастинге шоу в Нью-Йорке. По их собственным оценкам, номер прошел удачно.

Кадыров рассказал, что результаты должны были огласить в конце февраля, но из-за огромного количества участников жюри затрудняется сделать выбор. Участники теперь должны дополнительно предоставить и презентационные ролики с полной версией выступления.

"Шоу имеет огромный успех не только в США, но и в других странах. America's Got Talent - это самый крутой и престижный конкурс из категории Got Talent. В январе на кастинг только в Нью-Йорк приехали несколько тысяч участников, и такие же кастинги должны были пройти в других штатах. Вы представляете, какое это количество! Из-за огромного числа участников нам тогда дали лишь полторы минуты на выступление. Теперь же для окончательного решения жюри хочет посмотреть полную версию номера со всеми декорациями и сопутствующими элементами. Мы сейчас работаем на подготовкой такого ролика. Должны отправить до 2 марта, результаты огласят позже", - объяснил Кадыров.

Напомним, коллектив поехал на шоу по приглашению организаторов. Отметим, это уже второе приглашение. В первый раз группе предложили приехать на кастинг в январе 2016 года, но тогда из-за финансовых трудностей танцоры не смогли поучаствовать. В ноябре организаторы выслали повторное приглашение на кастинг нового сезона шоу. В течение двух месяцев группа через СМИ и социальные сети искала финансовую помощь.

America's Got Talent транслируется по телеканалу NBC. В финале шоу победитель получит главный приз - $1 млн и возможность участия в других проектах.

Напомним, ранее "Тумар" уже занимал призовые места в подобных шоу. В июле 2015 года группа дошла до полуфинала конкурса Yetenek Sizsiniz, а в ноябре 2016 года заняла третье место на шоу Česko Slovensko má talent.