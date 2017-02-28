NASA объявило конкурс на название экзопланет TRAPPIST-1

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Предложить варианты названия экзопланет можно в социальной сети Twitter, указав в сообщении хэштег #7Namesfor7NewPlanets, передает Naked Science. К настоящему времени пользователи соцсети уже предложили назвать планеты именами персонажей сказки братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов" (Док, Тихоня, Весельчак, Простак, Чихун, Ворчун, Соня), членов семьи Уизли из серии романов Джоан Роулинг (Рон, Фред, Джордж, Чарли, Перси, Джинни, Билл).

Среди альтернативных - имена членов семьи Кардашьян (Ким, Кендалл, Кайли, Хлоя, Кортни, Канье), а также производные от имени персонажа серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина (Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hold the door, Hodoor, Hodor, Hodor).

Сейчас найденные экзопланеты носят буквенные индексы: TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g, TRAPPIST-1h. Официально об открытии стало известно 22 февраля, хотя незадолго до пресс-конференции NASA астробиолог Кит Коуинг (Keith Cowing) раскрыл тему встречи на основе открытых источников. В рамках мероприятия специалисты агентства объявили об обнаружении еще четырех планет в системе звезды TRAPPIST-1 - ультрахолодного карлика, находящегося на расстоянии 39,5 световых лет от Земли. Три экзопланеты этой системы были зарегистрированы в 2016 году.

Экзопланеты имеют схожие с Землей размеры (0,76–1,19 от земного), их сидерический период составляет 1,51–20 дней. Предполагается, что по крайней мере шесть из этих объектов состоят из каменных минералов. На поверхности трех из них (TRAPPIST-1e, f, g) теоретически может находиться жидкая вода, еще три планеты (TRAPPIST-1c, d, f) получают от звезды примерно столько же энергии, сколько Земля, Венера и Марс получают от Солнца.

URL: http://www.vb.kg/356000
Теги:
космонавтика
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