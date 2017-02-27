Генпрокуратура проверила счета президента КР. Все чисто

Генеральная прокуратура КР провела проверку, располагает ли глава государства достаточными денежными средствами для получения прибыли, и выявила следующее:

"В последнее время в отдельных СМИ депутатом Жогорку Кенеша Омурбеком Текебаевым распространяется информация о том, что у президента Алмазбека Атамбаева и его супруги в 2011 году внезапно появились огромные денежные средства, происхождение которых никто не может объяснить.

Кроме того, Текебаев заявляет о якобы имеющейся у него информации об имуществе главы государства в офшорной зоне на Кипре.

Если бы Текебаев хотя бы поверхностно проверил вышеназванные факты, то при всей его тенденциозности и необъективности он бы не распространял ложную информацию.

Эти серьезные заявления, порочащие честь и достоинство президента КР, не оставлены без внимания со стороны Генеральной прокуратуры в соответствии с Законом КР "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики".

Так, проведенной Генпрокуратурой проверкой установлено, что, согласно данным ЗАО "Демир Кыргыз Интернешнл Банк" и ЗАО АКБ "Толубай", у Алмазбека Атамбаева и его семьи с 2007 года, то есть до вступления Атамбаевым на должность президента Кыргызской Республики были открыты банковские счета на общую сумму 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) долларов США.

Соответственно, Алмазбек Атамбаев располагал и располагает достаточными денежными средствами для получения прибыли.

Несмотря на настоятельные требования органов прокуратуры, Текебаев до настоящего времени не предоставил никаких сведений относительно имущества главы государства Атамбаева в офшорной зоне на Кипре", - говорится в сообщении.