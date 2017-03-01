10 мыслей о детях, эмоциях и порывах защитницы животных Ларисы Слободской

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? О чем думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Лариса Слободская

учредитель Фонда помощи бездомным животным "Добрые руки"

Сколько себя помню, маленькой девочкой начала приносить несчастных, брошенных животных. Но осознанное отношение к этому делу – примерно 10 лет.

Началось все с того, что я обращалась в ветклинику со своими животными и очень часто видела людей, которые туда приносят найденышей. Чаще всего это делают женщины в возрасте, которым жалко и у них нет средств на то, чтобы их лечить.

Ветеринары не должны работать себе в убыток. Это все-таки их работа, они должны получать достойную зарплату. Поэтому поняла, что надо делать фонд, который будет помогать именно таким людям.

Кто-то должен этим заниматься. Такая социальная работа, благотворительная, она еще приносит такое чувство самоудовлетворения, что ты нужен.

Деятельность самого фонда больше заключается в помощи людям, которые подбирают животных. У нас нет приюта. Забирать всех собак в городе, конечно, нереально.

Когда бывают тяжелые случаи – это слезы, эмоции. Это все переживается через сердце, конечно, но без этого же все равно невозможно. Просто взять развернуться и пройти – я не знаю, как это можно сделать.

Осуждают, кричат, замахиваются – нечасто, но бывает. Но большинство, когда видят ситуацию трагичную... все-таки у людей сердце не каменное.

Часто очень говорят: Вот, у нас такие дети, во дворе ругаются, всех животных бьют и т.д. Но понимаете, что детей просто не научили. Поговорите, расскажите, вынесите котенка, дайте погладить. Ребенок научится.

Общение с животными вырабатывает у детей чувство ответственности, которое потом переходит во взрослой жизни в отношение к людям. То есть они неравнодушными вырастают.

Невозможно любить свое животное и не любить чужое. Наоборот, если животное ничье, оно вызывает жалость у таких людей.

Деньги это, само собой, не приносит. Или общество такое, что хорошо этим заниматься и все тебя будут уважать – нет, это тоже не происходит. В душе есть потребность кому-то помогать.

Все бросить порывы бывают. И очень часто. Но бросить не получается, потому что приходит какая-то новая проблема и ты понимаешь, что ты можешь помочь что-то решить, где-то договориться, куда-то отвезти, еще что-то, и идешь и делаешь.

Хотелось бы, конечно, чтобы в Кыргызстане отменили отстрелы животных, чтобы выделялись деньги на стерилизацию, чтобы наша страна стала настолько экономически развитой, что государство смогло бы себе позволить это.

Бездомные животные – это наша общая проблема.