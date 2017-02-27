Как быстро и выгодно подключить скоростной интернет для дома и офиса

В наше время многие офисы, жители квартир и частных домов все чаще отказываются от традиционных проводных способов подключения к интернету. Благодаря развитию технологий 3G и 4G на первый план выходят беспроводные мобильные маршрутизаторы.

Больше не нужно ждать, пока до вашего офиса или дома будет проведен кабель. Уже сегодня сеть 3G от MegaCom может обеспечить скорость соединения до 43 Мбит/сек, а 4G до 150 Мбит/сек. Ведущий мобильный оператор страны предлагает современные девайсы, которые станут отличной альтернативой проводному домашнему интернету. В данной статье приводятся веские причины приобрести модем или Wi-Fi роутер от MegaCom прямо сейчас:

USB-модем от MegaCom:

Это удобно.

Вы не привязаны к проводам и можете взять с собой модем в поездку за город, на семейный пикник, в командировку или отпуск. Модем компактный и легкий. Подключается к ноутбуку через порт USB, не требуя внешнего источника питания. Модем оснащен слотом для карты памяти MicroSD объемом до 32ГБ, что позволит вам использовать его как USB-флеш-накопитель.

Это просто.

Подключите модем к ноутбуку или компьютеру и начните пользоваться интернетом. Программное обеспечение, необходимое для работы модема, устанавливается автоматически - от вас не требуется никаких знаний и умений в данной области.

Это выгодно.

Станьте участником акций от MegaCom и получите модем в подарок.

"Получи 3G USB-модем в подарок": подключившись к тарифному плану "Домашний интернет" с опцией "Комфорт", которая обеспечит 30 дней неограниченного объема интернета всего за 805 сомов, вы получите 3G USB-модем в подарок. (+7 дней в подарок). "Получи 4G USB-модем в подарок": подключившись к тарифному плану "Безлимитный 4G" и оплатив сразу за 60 дней, вы получите 4G USB-модем в подарок. Стоимость подключения на 60 дней по акции составит 2000 сом вместо 2580 сом.

Wi-Fi роутер от MegaCom:

Это удобно.

Пользоваться интернетом можно в любом месте в пределах радиуса распространения сигнала от роутера. К высокоскоростному интернету через один роутер могут одновременно подключиться до 10 устройств: смартфоны, планшеты, компьютеры, телевизоры и т.д. Роутер оснащен аккумулятором, тем самым может обеспечить до 6 часов автономной работы в активном режиме. Вы не привязаны к проводам.

Это просто.

Выберите сеть и введите пароль.

Это выгодно.

Станьте участником акции и получите Wi-Fi роутер в подарок.

"Получи 4G Wi-Fi роутер в подарок": подключившись к тарифному плану "Безлимитный 4G" и оплатив сразу за 90 дней, вы получите 4G Wi-Fi роутер в подарок. Стоимость подключения на 90 дней по акции составит 3100 сом вместо 3870 сом.

Чтобы установить высокоскоростной интернет у себя дома или в офисе, предварительно просмотрите карту покрытия сети и узнайте подробности об участии в акциях на сайте компании или в любом из Центров продаж и обслуживания или Фирменных салонов MegaCom.

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