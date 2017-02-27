Теперь на улицах Бишкека не загрузишь единицы сотовых операторов

Бишкек освобождают от мобильных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек совместно с Ленинской районной администрацией производят демонтаж мобильных переносных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат".
Монтажные работы ведутся на оживленных улицах столицы.
Всего по городу демонтировали 9 пунктов приема платежей. Эти меры проводятся в результате истечения срока аренды земельных участков под объекты различного назначения.
В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов.