Теперь на улицах Бишкека не загрузишь единицы сотовых операторов

Бишкек освобождают от мобильных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек совместно с Ленинской районной администрацией производят демонтаж мобильных переносных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат".

Монтажные работы ведутся на оживленных улицах столицы.

Всего по городу демонтировали 9 пунктов приема платежей. Эти меры проводятся в результате истечения срока аренды земельных участков под объекты различного назначения.

В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов.