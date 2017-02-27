Теперь на улицах Бишкека не загрузишь единицы сотовых операторов

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ВБ

Бишкек освобождают от мобильных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек совместно с Ленинской районной администрацией производят демонтаж мобильных переносных пунктов приема платежей ОсОО "Кыртелсат".

Монтажные работы ведутся на оживленных улицах столицы.

Всего по городу демонтировали 9 пунктов приема платежей. Эти меры проводятся в результате истечения срока аренды земельных участков под объекты различного назначения.

В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и разрешительных документов.

URL: http://www.vb.kg/356011
Теги:
сотовый оператор, Бишкек
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