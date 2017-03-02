Тест "ВБ": Что вы знаете о кыргызском соме?

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Айдана Абдуваитова

С 1 марта в обращение ввели обновленные банкноты номиналом в 50 и 100 сомов.

Нацбанк ввел модифицированные банкноты в рамках обновления всей IV серии. Новые банкноты отличаются более четкой прорисовкой. На них присутствует так называемый элемент Mask - при просвете национального узора появляется надпись "сом".

Впрочем, не все банкноты пришлись по душе пользователям. Некоторые сочли, что модифицированный дизайн, наоборот, является неудачным.

"ВБ" предлагает вам лишний раз проверить свои знания об истории и особенностях кыргызской национальной валюты.

URL: http://www.vb.kg/356012
Теги:
валюта, НБ КР
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