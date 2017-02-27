Сегодня: здравствуйте, я ваша тетя, митинги за Текебаева, Путин едет

Здравствуйте, я ваша тетя. У кого никто ничего не спрашивал, так это у Розы Отунбаевой. Абсолютно непонятно, зачем она засветилась в истории с Омурбеком Текебаевым. Если бывший президент переходного периода позволяет себе высказывания о политических преследованиях, то, наверное, пора обратить внимание на все то беззаконие, которое творилось как раз в период "отунбаевского" правления.

У этих порывов нежности и заботы о демократии может быть другое объяснение? Отунбаева "не видела", как грабят страну? Видимо, не желала, хотя в тот период была президентом. Сейчас же она изображает из себя знамя новой революции. А всем, кто идет за популистами, пришло время подумать, есть смысл ли идти за теми, кто продаст страну "недорого".

Митинги в поддержку Текебаева. Они как прошли, так и забылись. По данным некоторых СМИ, в Базар-Коргоне на акцию протеста вышли около тысячи человек. Будет ли митинг завтра, ничего не сообщается, так как, скорее всего, не решен вопрос оплаты. Что вполне логично, если даже в Бишкеке в поддержку Текебаева вышли около 200 человек. Граждане, не замешанные в мародерстве, это мероприятие проигнорировали.

Зато проявили себя ярые сторонники неправительственного сектора. Кроме как у граждан с прозападной ориентацией задержание Текебаева никаких вопросов не вызвало. И, конечно, сильно переживают его соратники по партии Салянова и Шыкмаматов, для которых уже наверняка приготовили шконки в привилегированных камерах.

Путин не отменит визит в Кыргызстан. Как сообщили СМИ, в Кремле не видят повода для отмены или переносов сроков визита в Бишкек. Повестка дня не подразумевает обсуждение каких-либо вопросов, связанных с коррупционной детальностью бывших членов временного правительства.

В рамках переговоров на высшем уровне предполагается рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономических отношений. Кроме того, стороны обсудят возможную амнистию мигрантов, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Силовые методы давления на власть не помогут. президент Атамбаев провел сегодня встречу с представителями общественных объединений, где сделал заявление: "Я уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся и призовут к ответственности всех, кто нарушил закон. И никакие силовые методы давления на власть здесь им не помогут. В стране больше нет неприкасаемых. Это касается руководителей всех ветвей власти - как действующих, так и бывших. А те, кто благодаря героизму погибших за будущее страны простых кыргызстанцев пришел к руководству страной после 7 апреля, те ответственны перед народом вдвойне!" -подчеркнул глава государства.

Встреча президента состоялась на фоне митингов, организованных сторонниками Омурбека Текебаева. За исключением активистов НПО и сотрудников штаба "Ата Мекен" на этих мероприятиях в столице никто замечен не был. Те не менее правоохранительные органы Кыргызстана приведены в состояние повышенной готовности. На случай возможных провокаций предпринимаются меры по упреждению противоправных действий.

Отключат газ. Северная часть столицы останется без голубого топлива. Подача будет прекращена в такие районы, как Карагачевая роща, БЧК, проспект Ганди, улицы Саадаева и Ак-Тилек, улицы Мыскал, Сейил и Пригородная, а также в район, ограниченный улицами Малышева, Куренкеева, переулками Илийский и Беломорский.

На газопроводе проводятся ремонтные работы. "Газпром" приносит своим абонентам извинения за доставленные неудобства. Необходимые профилактические мероприятия направлены на предупреждение аварийно-опасных ситуаций.

Погода будет неустойчивой. 2-3 марта ожидаются осадки, местами интенсивные. В столице по ночам сильных заморозков не ожидается, температуре воздуха будет держаться около ноля градусов. Днем значительно теплее, 28 февраля воздух прогреется до +15 градусов. С наступлением календарной весны станет прохладнее, но, как обещают синоптики, днем столбики термометров не будут опускаться ниже 0 градусов.

В горах сохраняется высокая вероятность схода лавин. МЧС просит водителей воздержаться от дальних поездок. На склонах скопилось большое количество осадков, снежные массы с потеплением пришли в нестабильное состояние.