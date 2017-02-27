Сторонники Текебаева пытались перекрыть трассу Бишкек - Ош

Трассу Бишкек - Ош, которую пытались перекрыть сторонники Текебаева, открыли для проезда. Об этом "ВБ" сообщили очевидцы акции протеста.

Сегодня, 28 февраля, в Базар-Коргонском районе, на малой родине Текебаева, продолжилась акция протеста. Несколько человек требуют незамедлительно освободить Текебаева.

"Была попытка перекрытия трассы, но этого не произошло. Сейчас дорога открыта, движение есть. Местное руководство провело разъяснительные работы с теми, кто пытался перекрыть дорогу. Сейчас обстановка стабильная", - сказали в пресс-службе УВД области.

За порядком следят около 200 сотрудников милиции.

Напомним, в отношении Текебаева и других лиц Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. 26 февраля в аэропорту по прилету Текебаева задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на 48 часов. Сторонники задержанного проводили митинг в столице и регионах страны, и сегодня, 27 февраля, акция продолжилась у Белого дома.