Меру пресечения Омурбеку Текебаеву изберут в Первомайском суде Бишкека

Сегодня, 27 февраля, в Первомайском районном суде Бишкека изберут меру пресечения задержанному лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву.
В настоящий момент территория суда оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по статьям "Коррупция" и "Мошенничество" Уголовного кодекса. Его на 48 часов водворили в СИЗО ГКНБ.
Вчера сторонники Текебаева митинговали у здания ГКНБ. К вечеру число участников акции протеста составляло около тысячи человек. Среди них депутаты парламента, политики, общественные деятели.
Сегодня они продолжают акцию протеста около Белого дома.
17.51 Текебаева везут в суд. Определять меру пресечения будет Адылбек Субанкулов.
Отметим, что в настоящий момент на допросе в ГКНБ находится депутат парламента от "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов.