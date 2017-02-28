Биологи: Через 80 лет на Земле вымрут 50% животных

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К концу ХXI века 50% всех животных на Земле вымрут, заявили американские ученые. В частности, тигры и носороги сталкиваются с угрозой со стороны браконьеров, которые продают части животных на китайском медицинском рынке.

Между тем, есть менее известные, но не менее важные виды, которые способствуют сохранению биологического баланса на планете. Эти менее известные виды поглощают выбросы углекислого газа, регенерируют почву и сохраняют контроль над насекомыми-вредителями, передает Росбалт со ссылкой на Svopi.

"Богатые западные страны в настоящее время выкачивают ресурсы планеты и уничтожают ее экосистему с беспрецедентной скоростью. Мы хотим построить шоссе через Серенгети, чтобы получить больше редкоземельных минералов для наших мобильных телефонов. Мы захватили всю рыбу из моря, разрушили коралловые рифы и выбросили углекислый газ в атмосферу. Мы вызвали событие вымирания. Вопрос заключается в том, как мы это остановим?" - заявил биолог Пол Эрлих из Стэнфордского университета (Калифорния, США).

Эрлих, в частности, предлагает контролировать человеческую рождаемость, чтобы остановить рост населения во всем мире, что, по его словам, создает угрозу другим видам.

URL: http://www.vb.kg/356022
Теги:
наука, экология
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