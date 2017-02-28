Федерация наградила лучших волейболистов по итогам 2016 года

В рамках открытия чемпионата Кыргызстана по волейболу федерация наградила лучших игроков по итогам 2016 года.

Так, лучшими игроками стали Темир Муса уулу и Нурмухамед Токтоев. А среди женщин лучшими волейболистками признаны Алтынай Самат кызы и Мадина Мирлан кызы.

Спортсменам дипломы и денежные премии вручил президент федерации Элмурза Сатыбалдиев.

Денежного поощрения удостоились и игроки сборной Кыргызстана, которые завоевали серебряные медали зонального чемпионата Азии в Бангладеш.

Также четверо судей получили сертификаты национальной категории, в частности Гулзат Токонова, Нургазы Кокчолоков, Нурлан Тойчубеков и Латип Каштобаев.